Messina, al museo Accascina indagini diagnostiche sulla “Resurrezione di Lazzaro” di Caravaggio: ingressi contingentati

Al via una campagna di indagini diagnostiche sulla Resurrezione di Lazzaro di Caravaggio, uno dei capolavori assoluti del pittore lombardo, custodito al Museo Regionale Maria Accascina di Messina. Le analisi, in programma dal 6 al 10 ottobre, hanno l’obiettivo di monitorare lo stato di conservazione del dipinto, verificando eventuali fenomeni di alterazione sia negli strati pittorici che nella tela di supporto.

Il progetto, finanziato dall’assessorato regionale dei beni culturali, è affidato allo studio di restauro Merlini-Storti di Roma, che vanta una lunga esperienza con le opere caravaggesche. Le verifiche diagnostiche saranno effettuate con radiazioni ultraviolette, infrarosse e ai raggi X dall’ingegnere Claudio Falcucci, tra i massimi esperti delle tecniche pittoriche del maestro.

La movimentazione del dipinto sarà curata dalla ditta Giuseppe Inguaggiato, mentre la direzione dei lavori è affidata al personale tecnico del Museo, tra cui le storiche dell’arte Elena Ascenti e Donatella Spagnolo, l’architetto Daniele Guarnera e la restauratrice Giovanna Farsaci.