La proposta: ambulanze del mare a Messina per abbattere i tempi di soccorso

Le strade della città non bastano o rischiano di essere intasate? La soluzione c’è, c’è sempre stata, è di fronte a noi ed è il mare. La via più facile e più veloce, che però non è mai stata sfruttata. E oggi c’è un’occasione, fornita dalla necessità di migliorare i servizi sanitari della città in vista dei (probabili) cantieri del Ponte che impegneranno il territorio per almeno dieci anni e incrementeranno la popolazione messinese di almeno 5 mila unità.

La proposta, dunque, arriva da un medico che il territorio lo conosce da sempre, Sebastiano Tamà, e che nei giorni scorsi è tornato nell’aula che lo aveva visto in passato protagonista da consigliere comunale, quella di Palazzo Zanca, nella veste di esperto del sindaco Basile per le questioni sanitarie, ospite della quarta commissione presieduta da Rosaria Di Ciuccio, su “input” dei consiglieri Nicoletta D’Angelo e Giuseppe Villari.

