La volontà dell’Amministrazione comunale è di procedere di pari passo con le istanze e le richieste del Comitato ex Sanderson, fatte in nome e per conto degli abitanti di Pistunina e Tremestieri, ma anche di tanti altri messinesi che hanno a cuore le sorti del loro territorio. Trasformare l’area occupata un tempo dalla storica Azienda agrumaria in un grande Eco-Park è il percorso tracciato, una sfida che impegna la Regione siciliana e la Giunta Basile.
Ex Sanderson di Messina, ci sono i soldi e il futuro è tracciato: un Eco-Park
Dopo l’annuncio dello stanziamento dei 25 milioni di euro da parte della Regione per le operazioni di bonifica, l’Amministrazione comunale intende concordare le scelte con la cittadinanza
