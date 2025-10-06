Controllo della velocità, a Messina autovelox in servizio da oggi a domenica. Ecco dove

Il Comando del Corpo di Polizia municipale, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con Autovelox lungo i principali assi viari cittadini più interessati dal traffico e con il dispositivo Scout per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada in materia di divieti di sosta. I servizi saranno effettuati da oggi, lunedì 6, sino a domenica 12 ottobre 2025. La programmazione dei controlli con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località:

Autovelox:

• S.S. 114, Giampilieri – Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;

• S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;

• S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;

• S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;

• S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;

• S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;

• S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;

• Via Circuito Torre Faro;

• Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;

• Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico "Maiorana".