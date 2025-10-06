Cargill di Giammoro, avviata la procedura di licenziamento. Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil: "Subito il tavolo di confronto"

Filctem Cgil Femca Cisl Uiltec Uil comunicano che come da previsioni è stata recapitata stamani alla rsu ed alle Organizzazioni sindacali la lettera con cui la multinazionale americana Cargill salva le aziende in francia e germania ed avvia il licenziamento collettivo per tutte le 49 unità dello stabilimento di Giammoro.

Si tenta così di mettere la parola fine ad una delle residuali ed importanti attività produttive dell'area industriale di Milazzo e si lasciano senza lavoro i lavoratori diretti e dell'indotto, Inoltre, non c’è un altro acquirente e, quindi, senza futuro.

Importante ed urgente, visti i tempi che la norma per la procedura avviata stamani detta, diviene adesso attivare il confronto che avevamo già chiesto con l'assessore regionale alle attività produttive, il prefetto di Messina, Sicindustria, le amministrazioni comunali dell'area industriale di Milazzo e l'azienda per scongiurare l'ennesimo scippo al territorio e per restituire certezze e serenità alle famiglie dei lavoratori. In assenza di risposte - sottolineano le scriventi organizzazioni sindacali - sindacato e lavoratori si vedranno costretti ad intraprendere azioni di protesta.