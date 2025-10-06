Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Bluferries: dal 13 ottobre gli imbarchi dei mezzi commerciali si spostano da Villa San Giovanni a Reggio Calabria per 60 giorni di lavori

Bluferries: dal 13 ottobre gli imbarchi dei mezzi commerciali si spostano da Villa San Giovanni a Reggio Calabria per 60 giorni di lavori

Il programma delle corse dei mezzi commerciali prevede, nell’arco delle 24 ore, partenze al minuto 30 di ogni ora, sia dal porto di Reggio Calabria che da quello di Tremestieri, tutti i giorni, compresi i festivi

di

Dal prossino 13 ottobre, e per i successivi 60 giorni, le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San Giovanni, con arrivo sempre a Tremestieri, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Il programma delle corse dei mezzi commerciali prevede, nell’arco delle 24 ore, partenze al minuto 30 di ogni ora, sia dal porto di Reggio Calabria che da quello di Tremestieri, tutti i giorni, compresi i festivi. E’ temporaneamente sospeso, in entrambe le direzioni, il servizio di traghettamento di autovetture, camper, moto.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province