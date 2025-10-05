UniMeGames: a Messina un perfetto connubio tra città e Università

Oggi Messina vive l’ultimo atto degli “UniMeGames 2025”, la manifestazione che da tre giorni mette al centro lo sport come strumento di inclusione, socialità e appartenenza. Dopo due giornate intense di gare che hanno animato la cittadella sportiva universitaria e il campo Cappuccini, l’evento entra oggi nel cuore della città con la “UniMeRun”, lungo via Garibaldi, momento simbolico di apertura alla cittadinanza. Alle 10, da piazza Cairoli, prenderanno il via due staffette: la prima dedicata a studenti e studentesse dell’Ateneo, la seconda pensata per tutta la cittadinanza. Un percorso che vuole essere non solo sportivo, ma soprattutto occasione di partecipazione collettiva e condivisione dei valori che i Giochi sportivi d’Ateneo portano avanti dalla loro nascita.

«Non è soltanto un evento sportivo – sottolinea Luca Famà, cofondatore dell’associazione “Crescendo Incubatore” – ma una grande occasione per unire la comunità e dare spazio a valori come solidarietà, inclusione e rispetto reciproco. Quest’anno, grazie al sostegno del Comune e dell’Università, abbiamo potuto ampliare il programma e coinvolgere ancora di più la città».

L’edizione 2025 ha registrato un record di partecipazione: 251 squadre in rappresentanza di tutti i 12 Dipartimenti UniMe e oltre 800 studenti e studentesse coinvolti.