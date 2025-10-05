Tributi non pagati a Santa Teresa di Riva: è scontro sul caso della riscossione coattiva

Somme di denaro pignorate sul proprio conto corrente per il mancato pagamento di tributi e imposte comunali. È quanto succede da tempo ai contribuenti morosi di Santa Teresa di Riva, in particolare dopo l’affidamento del 2022 alla società “Labconsulenze Srl” di Roma per l’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali. Un argomento che spesso solleva polemiche sia tra cittadini e il Comune che tra le forze politiche.

«Questa Amministrazione comunale agisce con una riscossione forzosa e mette le mani nelle tasche dei cittadini – ha contestato anche nell’ultima seduta d’aula il consigliere di minoranza Nino Bartolotta – mentre la riscossione si poteva fare con l’Agenzia delle Entrate e potenziando gli uffici comunali».

