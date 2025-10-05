Nozze fantasma a Messina, un matrimonio mai trascritto dal parroco e due "sposi non sposi" finiti in tribunale

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La videnda kafkiana risale al 2009 col matrimonio svoltosi nel Santuario di Montalto. Nei giorni scorsi la sentenza definitiva della Cassazione

La vicenda è kafkiana. E tutto ha origine in un giorno di marzo del 2009, giorno in cui nel Santuario di Montalto viene celebrato il matrimonio di una giovane coppia. L'unione non è però fortunata, dopo poco - un anno circa - il legame affettivo entra in crisi e i due decidono di separarsi. Ma a quel punto la scoperta surreale. In realtà i due giovani per lo Stato non sono mai stati marito e moglie perché il parroco di Montalto, don Lorenzo Campagna, ha dimenticato di trascrivere l’atto nei registri dello stato civile. Non ci sono quindi effetti legali e civili. Come si può dunque eliminare un effetto che non esiste? Non si può. Ma c'è un problema. La sposa ha sostenuto delle spese importanti tra cerimonia, viaggio di nozze e altro tanto da chiedere un finanziamento di oltre 60mila euro. Che vorrebbe fosse affrontato anche dall'ex marito che però in realtà marito non è.

Una soluzione c'è ed è pure comune: effettuare una trascrizione tardiva, con la firma dei due. E qui nasce il problema. L'uomo che come detto non ha alcuna intenzione di proseguire il rapporto - non sappiamo se per dissidi conclamati - decide di non firmare. A quel punto alla sposa non resta che rivolgersi al tribunale dove per i danni subiti vengono citati il marito, don Lorenzo Campagna e la curia Arcivescovile di Messina. Ma il tribunale nel 2019 respinge il ricorso, così come accade in Appello e così come ha fatto pochi giorni fa la Cassazione perché sull'uomo non grava «alcun obbligo giuridico – semmai soltanto morale - di prestare il proprio consenso alla trascrizione tardiva». Fine della storia. E non vissero felici e contenti.

