Nozze fantasma a Messina, un matrimonio mai trascritto dal parroco e due "sposi non sposi" finiti in tribunale

La vicenda è kafkiana. E tutto ha origine in un giorno di marzo del 2009, giorno in cui nel Santuario di Montalto viene celebrato il matrimonio di una giovane coppia. L'unione non è però fortunata, dopo poco - un anno circa - il legame affettivo entra in crisi e i due decidono di separarsi. Ma a quel punto la scoperta surreale. In realtà i due giovani per lo Stato non sono mai stati marito e moglie perché il parroco di Montalto, don Lorenzo Campagna, ha dimenticato di trascrivere l’atto nei registri dello stato civile. Non ci sono quindi effetti legali e civili. Come si può dunque eliminare un effetto che non esiste? Non si può. Ma c'è un problema. La sposa ha sostenuto delle spese importanti tra cerimonia, viaggio di nozze e altro tanto da chiedere un finanziamento di oltre 60mila euro. Che vorrebbe fosse affrontato anche dall'ex marito che però in realtà marito non è.