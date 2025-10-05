Messina, la morte della violoncellista Genziana D'Anna. Il Teatro Vittorio Emanuele le dedica il concerto

“The show must go on”, lo spettacolo deve andare avanti, sempre. È la regola degli artisti, anche in circostanze dolorose come la morte improvvisa di una collega tanto amata e stimata. La scomparsa di Genziana D’Anna, violoncellista dell’orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, ha gettato familiari, amici e colleghi nello sconforto.

È accaduto tutto in pochi attimi, venerdì sera, mentre gli artisti provavano la Nona Sinfonia di Beethoven diretta dal maestro Matthias Fletzberger con la quale verrà inaugurata oggi, alle 17,30, la stagione musicale del Teatro Vittorio Emanuele.

Ieri mattina, dopo una riunione fiume degli orchestrali con il presidente dell’Ente Teatro Orazio Miloro, il soprintendente Gianfranco Scoglio e il direttore artistico Matteo Pappalardo, la decisione unanime di eseguire il concerto dedicandolo a Genziana.