Messina, la meravigliosa storia di Elisa e delle sue api premiate in Sicilia

«Questo riconoscimento non mette solo in luce la forte dedizione mia e del mio fraterno collaboratore Riccardo Presti ma conferma il valore e il pregio dei luoghi in cui crescono e si nutrono le nostre preziose amiche api, e soprattutto la bellezza del territorio di Motta d'Affermo e dintorni. Devo ammettere però che sono ancora incredula e emozionata». La quarta edizione del Concorso “Grandi Mieli Millefiori Siciliani”, svoltasi a Sortino, ha segnato un traguardo storico con 86 campioni in gara e 35 mieli premiati. Un successo che conferma il ruolo sempre più centrale della Sicilia nel panorama apistico nazionale e internazionale.

A brillare in modo particolare è stata Elisa Cerrito, classe 1985, apicultrice e imprenditrice agricola messinese, che con la sua Azienda agricola “Il Melograno” ha conquistato ben due “Eccellente”, aggiudicandosi il quarto e il primo posto, e imponendosi come una delle figure di spicco dell’apicoltura isolana.

