Messina, il rischio erosione a Ganzirri? "E' sotto costante monitoraggio"

Il Comune effettuerà un nuovo sopralluogo in via Marina di contrada Saracena, a Ganzirri. Il 26 agosto scorso, da un nutrito gruppo di abitanti, era stata inviata una diffida al sindaco Federico Basile, all'assessore Francesco Caminiti, alla Regione, all'Autorità per il contrasto al dissesto idrogeologico. Una pec trasmessa per conoscenza alla Prefettura, «affinché vengano messi in atto gli interventi più adeguati» per rendere sicure le case ad un passo ormai dal mare. Quel mare che durante le sciroccate arriva dentro le abitazioni. Quel mare che non è solo bellezza ma qualche volta fonte di paura.

Nei giorni scorsi, una prima risposta è arrivata dall'assessore Francesco Caminiti che ha la delega alle Politiche del mare. Una decina di pagine con tanto di foto, planimetrie ed elenco di interventi effettuati. Caminiti ricorda che l'Amministrazione «monitora costantemente l'evoluzione della linea di costa» e sottolinea che da un'attenta analisi «non si rilevano evidenti e sostanziali segni di arretramento negli ultimi 20 anni». E sulle barriere di protezione danneggiate dall'incaglio della nave Rubina, assicura Caminiti, l'Amministrazione comunale ha provveduto al ripristino dei massi danneggiati.

