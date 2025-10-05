Messina, il parcheggio per disabili c'è ma il lavoro è a... metà

La foresta non c'è più, ma il lavoro è stato fatto a metà. La vicenda l'avevamo sollevata qualche settimana fa dopo la segnalazione di un nostro lettore. L'oggetto era un posteggio per disabili atteso per diverso tempo in via Celona a Ganzirri e finalmente realizzato. Peccato che di fatto fosse inutilizzabile vista la "foresta" attorno. Adesso la scerbatura è stata fatta, non ci sono più piante e rami. Peccato che manchi la pulizia. E così è ancora difficile parcheggiare per un disabile che fa fatica a scendere dall'auto e muoversi in quella situazione. Aspettiamo, c'è ancora speranza.