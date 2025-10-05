L’Università di Messina presente con numerosi ricercatori nella recente classifica della World’s Top 2% Scientist

Anche quest’anno l’Università di Messina è presente, con un trend positivo di crescita, nella World's Top 2% Scientists, la classifica curata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier che seleziona il 2% degli scienziati più menzionati del pianeta nei diversi campi del sapere, sulla base del loro impatto scientifico, valutato secondo rigorosi criteri in termini di numero di pubblicazioni, qualità delle riviste, h-index, hm-index corretto per la co-paternità e citazioni nell’area di ricerca di riferimento.
Un traguardo che testimonia l’elevato valore delle ricerche condotte ed il ruolo di primo piano rivestito dagli studiosi messinesi nel contesto scientifico mondiale. Nell’elenco tante le conferme, accompagnate da nuovi ingressi nella Top, nei diversi settori di Economia, Scienze Politiche, Farmacia, Ingegneria, Fisica, Informatica Veterinaria, Scienze Biologiche, Chimica, Odontoiatria e Medicina: professori Alessandro Allegra, Marica Amadeo, Claudio Ampelli, Pasquale Aragona, Francesco Arena, Fabiola Atzeni, Gennaro Baldino, Davide Barreca, Jan C.J. Bart, Salvatore Benvenga, Massimiliano Berretta Carmelo Biondo, Alessandra Bitto, Gabriele Bonanno, Dario Bruneo, Francesco Cacciola, Luigi Calabrese, Gioacchino Calapai, Riccardo Caponetto, Tiziana Cappello, Consuelo Celesti, Gabriele Centi, Gabriele Cervino, Stefano Ciancio, Sabrina Conoci, Chiara Costa, Maria Teresa Cristani, Rosalia Crupi, Vincenzo Crupi, Eugenio Cusumano, Salvatore Cuzzocrea, Dario De Domenico; Vincenzo De Filippis, Giuseppe de Luca, Pasquale de Meo, Tommaso D’Angelo, Rosanna Di Paola, Salvatore Di Stefano, Paola Dugo, Emanuela Esposito, Claudio Espro, Rosa Angela Fabio, Alessio Facciolà, Caterina Faggio, Enza Fazio, Francesco Fazio, Cettina Fenga, Vincenzo Ficarra, Giovanni Finocchio, Luca Fiorillo, Roberta Fusco, Sebastiano Gangemi, Guido Gembillo, Eloisa Gitto, Daniela Iannazzo, Daniela Impellizzeri, Roberto Lo Giudice, Giuseppe Mancuso, Giuseppina Mandalari, Sara Manti, Herbert Ryan Marini, Lucia Marseglia, Sonia Messina, Nicola Micale, Letteria Minutoli, Luigi Mondello, Roberto Montanini, Ahmad, Muhammad, Valeria Naciti, Michele Navarra, Giovanni Neri, Antonia Nostro, Salvatore Oddo, Giovanni Battista, Pajno, Gabriele Pezzino, Giuseppe Piccione, Teresa Pollicino, Angelo Quartarone, Giovanni Raimondo, Giuseppe Ricciardi, Gianluca Rizzo, Claudio Romano, Antonina Saija, Roberta Salomone, Domenico Santoro, Perathoner Siglinda, Rosalba Siracusa, Antonella Smeriglio, Antonio Speciale, Edoardo Spina, Domenico Trombetta, Alessia Tropea, Rossella Talotta, Lorenzo Torrisi, Peter Q. Tranchida, Maria Gabriella Xibilia, Massimo Villari, Elvira Ventura Spagnolo.
Caricamento commenti
Commenta la notizia