Domenica di maltempo in Calabria e nella provincia di Messina. Temporali e nubifragi in arrivo: prevista allerta gialla

Sarà una prima domenica di ottobre caratterizzata dal maltempo in Calabria e nella provincia di Messina: in entrambi i casa è stata diramata l'allerta gialla (in Calabria esclusa la fascia ionica reggina e cosentina).

Occorre sottolineare, peraltro, che già negli ultimi giorni al Sud le temperature si sono abbassate notevolmente e si sta respirando un clima decisamente invernale per il periodo con temperature vicine allo zero su Pollino, Sila e Aspromonte e con venti forti che hanno contrassegnato le giornate di questi ultimi giorni.

Oggi però faranno capolino piogge intense e temporali e non è escluso che si verifichino anche dei nubifragi. Particolarmente saranno colpiti i settori tirrenici con il Lametino che potrebbe essere tra le zone più interessate dalla pioggia. Pioggia che è attesa nel corso della giornata anche nel versante ionico catanzarese.

Venti forti con piogge e temporali anche nella provincia di Messina che, come detto, con l'allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale.