Crollata la produzione di nocciole: è allarme tra i produttori dei Nebrodi

Crolla la produzione di nocciole in Sicilia e la più colpita è la provincia di Messina con la zona dei Nebrodi la cui coltivazione rappresenta il 70% di quella siciliana. Secondo Francesco Calanna, presidente della Federazione Agricoltori Siciliani a determinare la crisi sono gli eccessi climatici che ne compromettono la produzione. Il danno economico, per la provincia di Messina e soprattutto per i Nebrodi, dove la coltura della nocciola raggiunge il 90% della provincia di Messina, sarebbe di almeno 4 milioni di fatturato.

«In Sicilia – afferma Calanna – le giornate di lavoro dedicate alla filiera della nocciola sono 51 annue per ettaro. Considerando che gli ettari dedicati a questa coltura nella nostra isola sono 11.000, di cui il 70% in provincia di Messina, le giornate perse nella nostra zona sono ben 392.000».

