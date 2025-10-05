Cinque scosse di terremoto nell'area dello Stretto e nel Messinese in poche ore: le più alte con magnitudo 3.0 e 3.1

Nelle ultime ore nell'area dello Stretto di Messina e nella provincia messinese si sono registrate ben cinque scosse di terremoto: le più alte 3.1 a Oliveri e 3.0 nell'area dello Stretto.

La prima scossa è avvenuta alle 17:59 di ieri con magnitudo 2.0 nello Stretto di Messina

La seconda scossa è avvenuta alle 22:32 di ieri sera con magnitudo 3.1 ad Oliveri

La terza scossa è avvenuta oggi alle 00:47 con magnitudo 3.0 nello Stretto di Messina

La quarta scossa è avvenuta oggi alle 04:38 con magnitudo 2.6 a Falcone

La quinta scossa è avvenuta oggi alle 05:50 con magnitudo 2.0 alle Isole Eolie