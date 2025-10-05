Cardiochirurgiapediatrica, «Taormina unica vera eccellenza. Su Palermo numeri fuorvianti»

Rabbia e incertezza. Sono i sentimenti che provano quanti hanno a cuore le sorti del Centro di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina che, dopo aver ricevuto rassicurazioni, si trovano adesso davanti una rete ospedaliera che prevede l’Hub a Palermo (centro di riferimento) e lo Spoke a Taormina (centro periferico). Per le famiglie dei piccoli pazienti del Ccpm tutto ciò equivale ad un depotenziamento e il Comitato Genitori ribadisce con fermezza che qualsiasi soluzione che comporti un ridimensionamento degli standard qualitativi del reparto di non potrà essere accettata: «I bambini – rimarcano – devono continuare a ricevere le stesse possibilità di cura che hanno avuto finora».

“Scavando” nel Piano operativo della rete di Cardiochirurgia pediatrica siciliana, allegato alla delibera con la quale la Giunta regionale ha approvato la revisione della Rete ospedaliera per sottoporla al Ministero della Salute, il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, denuncia che i dati trasmessi a Roma non corrispondono alla realtà. «Un errore imperdonabile o un tentativo di favorire la struttura del capoluogo? – si chiede il deputato – le cifre risultano gonfiate in favore del reparto di Palermo e finiscono per penalizzare ingiustamente quello di Taormina che, i dati reali, indicano come unica vera eccellenza del settore.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale