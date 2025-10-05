Bonifica e controlli contro gli abbandoni illeciti: nuove telecamere per contrastare l’inciviltà a Messina FOTO

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per il decoro urbano. Nella mattinata di domenica 5 ottobre l’assessore Carreri, insieme ai rappresentanti della Terza Municipalità, ha seguito da vicino le operazioni di bonifica condotte dalle squadre di Messinaservizi in alcune aree cittadine particolarmente colpite dal degrado.

Un intervento complesso, che richiede un notevole impiego di personale e risorse economiche. Le immagini raccolte nel corso della giornata mostrano in modo inequivocabile la gravità della situazione: abbandoni illeciti, sacchi di rifiuti accatastati accanto ai cassonetti, mobili, passeggini e ingombranti lasciati in strada, oltre a giochi vandalizzati nelle aree dedicate ai bambini.

Degrado urbano e nuove misure di controllo

«Sono scene inaccettabili – è stato ribadito durante il sopralluogo – che offendono l’intera comunità e vanificano il lavoro quotidiano di chi si impegna per mantenere la città pulita e vivibile». Per contrastare il fenomeno, sono stati individuati nuovi punti strategici dove installare telecamere di videosorveglianza, al fine di scoraggiare gli atti di inciviltà e risalire ai responsabili degli abbandoni.