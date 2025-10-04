San Filippo del Mela, decollano i controlli del territorio con l’Intelligenza artificiale

“Dalla Grande Mela a San Filippo del Mela”. Con questo slogan, il sindaco Gianni Pino ha lanciato il sistema di monitoraggio urbano basato sull’Intelligenza artificiale. Il Comune filippese è infatti il primo in Italia a dotarsi di un innovativo strumento di Smart city (SmartMe). La piattaforma Hg-Aura, presentata ieri mattina nella conferenza stampa moderata dalla giornalista Nadia Maio, si fonda su un ecosistema di sensori, ottici e ambientali, installati in punti strategici del territorio comunale.

I dispositivi consentono il controllo in tempo reale del traffico, il monitoraggio ambientale e la vigilanza di aree considerate potenzialmente sensibili o a rischio. Otto dispositivi, ad esempio, sono stati collocati lungo l’alveo del torrente Floripotema, da tempo oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti e ripetuti interventi di bonifica, e sono volti a monitorare l’ingresso ai varchi e lo stato del torrente per avviare un processo di messa in sicurezza del territorio operando su possibili allerte di alluvioni o dissesti idrogeologici.

«Si tratta di un passaggio epocale – ha detto il sindaco –. Siamo i primi in Italia e i secondi dopo New York ad adottare questo sistema. Grazie all’implementazione della tecnologia, vogliamo migliorare la qualità della vita dei cittadini e del territorio».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale