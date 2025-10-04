Rassegna stampa 04-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - edizione Messina in edicola oggi:
- Sanità in Sicilia, Schifani nomina Iacolino: ammutinamento di tre assessori FdI
- Ponte sullo Stretto, l’interpellanza del Pd e la risposta del Governo in Aula
- Le rotte delle droga a Barcellona: pene per oltre 200 anni di carcere
- Pace del Mela, la vertenza Cargill rischia di gettare sul lastrico 49 lavoratori e famiglie
- San Filippo del Mela, decollano i controlli del territorio con l’Intelligenza artificiale
