Pace del Mela, la vertenza Cargill rischia di gettare sul lastrico 49 lavoratori e famiglie

«Non è una una vertenza sindacale, è una questione di sopravvivenza. In ballo non ci sono 49 persone, ma tanti nuclei familiari che rischiano di finire sul lastrico. Non solo senza certezze, ma anche senza futuro».

È l’appello della figlia di uno dei 49 dipendenti della Cargill di Giammoro, che rischiano di essere solo un numero schiacciato da logiche industriali che calpestano ogni dignità umana. Le parole della ragazze sono invece piene di dignità e vanno registrate ancor prima delle tante prese di posizione dei politici che oggi, a giochi forse definitivamente fatti, consegnano agli organi di stampa, dichiarazioni e prese di posizione. Ma non sarà facile invertire una rotta che volge (solo per le maestranze) verso la deriva. Più che giustificato, quindi, lo sfogo della ragazza che non accetta che «35 anni di lavoro del papà, 35 anni di sacrifici e di fedeltà», siano cancellati da un provvedimento di chi è ai vertici dell’azienda. Certo, si spera nell’incontro di Palermo di mercoledì prossimo, anche se si tratta di una audizione. Forse serve altro. Forse serve una presa di posizione del governo nazionale. Ma tra le tante vertenze sul tavolo, ci sarà spazio per occuparsi di Giammoro e di “appena” 49 persone? Ecco perché c’è preoccupazione, anzi per usare un termine ancora più appropriato “angoscia. Perché dietro ogni “numero” ci sono famiglie, storie, dignità. Ci sono padri e madri che si chiedono come faranno ad andare avanti.

