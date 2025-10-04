Nei cellulari immagini e video pedopornografici: 3 arresti. Tra gli indagati anche un messinese e un reggino

Una rete oscura, nascosta dietro gli schermi di computer e smartphone, è stata smascherata dopo mesi di indagini. È questo il risultato di una complessa operazione coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta dalla Polizia Postale, che ha portato alla luce un vasto giro di materiale pedopornografico, con cinque persone indagate e tre arrestate in flagranza di reato.

Tutto è cominciato quando l’organizzazione no profit americana Child Rescue Coalition, ha individuato in Sicilia alcuni account sospetti coinvolti nello scambio di immagini e video di pornografia minorile. Da lì, la segnalazione è passata al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, che ha avviato una lunga attività di monitoraggio digitale, fatta di analisi, tracciamenti e incroci di dati.

Le tracce informatiche hanno portato gli investigatori davanti a un mosaico inquietante: decine di migliaia di file illegali, custoditi in computer, hard disk e telefoni di diversi utenti. La Procura di Catania ha così disposto decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti dei sospettati.