Lipari, dopo 52 anni la concattedrale ha un nuovo parroco: è don Bartolo Saltalamacchia

E’ padre Bartolo Saltalamacchia il nuovo parroco della concattedrale di San Bartolomeo a Lipari : il sacerdote, nato a Messina ma cresciuto sull’Isola che tanto ama, raccoglie il testimone di mons. Gaetano Sardella dopo ben 52 anni. Classe 1988, dopo la maturità scientifica è entrato in seminario e nel 2018 è stato ordinato sacerdote; ha completato gli studi in Patrologia all’Almo Collegio Capranica di Roma. E’ docente invitato al San Tommaso. Discreto, gentile, composto e preciso nel lavoro che ha svolto (e continuerà ancora a svolgere) al fianco di mons. Accolla come suo cerimoniere e segretario particolare dal 2019. Padre Saltalamacchia si occuperà del Museo diocesano di Lipari e qui guiderà anche le parrocchie di San Giuseppe e San Pietro succedendo dopo 19 anni a don Giuseppe Mirabito , vicario foraneo delle Eolie, originario di Canneto, nominato parroco a Salina delle comunità di San Lorenzo nella frazione di Malfa, Sant’Anna a Capo Gramignazzi-Malfa e Sant’Onofrio a Pollara-Malfa

Mirabito, che è anche il legale rappresentante delle parrocchie di Stromboli e Panarea, succede al confratello Godwin Chukwuma Ibe, nominato parroco della comunità di Santa Maria Annunziata e Loreto a Guidomandri, frazione di Scaletta Zanclea. Cambio anche a San Giuliano a Messina dove arrivano, come parroco e vicario parrocchiale i frati minori conventuali Daniel Felix Moraru e Liborio Corriere; al santuario di San Francesco all’Immacolata al posto di fra Massimiliano Di Pasquale arriva Mario Scifo. Le altre nomine riguardano i villaggi e la provincia di Messina: il frate minimo Saverio Cento, rettore del santuario di San Francesco di Paola a Milazzo, guiderà la parrocchia di Santa Maria Maggiore; ad aiutarlo come vicario ci sarà padre Cedrick Matayi Mputu. A padre Matteo Culletta il ruolo di amministratore parrocchiale della comunità di S. Margherita, coadiuvato dal vicario Jean Marie Bwingi Alimasi. A Santa Lucia del Mela, come parroco moderatore e parroco in solido della comunità Santa Maria Annunziata a Santa Lucia del Mela sono stati nominati i sacerdoti Paolo Impalà e Nunziato Abbriano; don Paolo Daniele Truscello sarà l’amministratore parrocchiale di San Nicolò a Melia - Mongiuffi Melia e Anthony Maria Chidi Iyiegbu il vicario parrocchiale delle comunità di Santa Maria delle Grazie a Sant’Alessio Siculo e Santa Maria Assunta a Forza d’Agrò. A padre Nino Basile, nominato parroco a Tripi e Campogrande, la nomina di rettore della chiesa ex conventuale di Maria Santissima del Carmelo a Casale, frazione di Tripi. Due poi le nomine di assistente ecclesiastico: don Giuseppe La Rosa della confraternita di Maria Santissima Annunziata e della Pia associazione Sacro Cuore di gesù a Fiumedinisi; don Pierpaolo Pellico, delle confraternite Santi Cosma e Damiano, Santa Maria del Bosco, Santa Cecilia dei Musici, Santi Elena e Costantino, San Giorgio.