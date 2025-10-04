Le rotte delle droga a Barcellona: pene per oltre 200 anni di carcere

Le richieste dell’accusa - tre i pm impegnati, i sostituti della Dda di Messina Francesco Massara e Roberto Conte, con la collega della Procura di Barcellona Veronica De Toni, applicata per questa indagine -, si erano registrate a giugno (28 condanne per un totale di circa 220 anni di carcere), poi era iniziato il lungo ciclo delle arringhe difensive dei tanti avvocati impegnati.

La sentenza: Alessandro Abbas, 6 anni e 8 mesi (concessa l’attenuante per i pentiti); Gabriele Antonino Abbas, 6 anni (concessa l’attenuante per i pentiti); Giuseppe Alosi, 8 anni e 4 mesi; Stefania Antonuccio, 10 anni; Michel Baccarini, 10 anni; Salvatore Biscari, un anno e 6 mesi; Ambra Cambria, 10 anni; Domenico Cambria, 16 anni e 2 mesi, Alfio Campo, assoluzione “per non aver commesso il fatto” (l’accusa aveva chiesto 5 anni e 8 mesi); Marco Chiavi, assoluzione “per non aver commesso il fatto” (l’accusa aveva chiesto 9 anni e 8 mesi); Bartolo Costantino, assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (l’accusa aveva chiesto 8 mesi); Antonino D’Allura, 12 anni; Francesco D’Amico, 13 anni; Luigi De Gaetano, 14 anni; Aniello Di Natale, 4 anni e 50mila euro di multa; Caterina Floramo, 8 anni e 6 mesi; Mariano Foti, 13 anni; Alessia Agata Fugazzotto, 6 anni; Filippo Genovese, 10 anni; Ahmed Hamzaoui, 4 anni e 8 mesi più 20mila euro di multa; Gianluca La Cava, 13 anni; , Giuseppe Maiore, 15 anni; Giuseppe Maiorana, 6 anni e 8 mesi più 20mila euro di multa; Emanuele Nastasi, 18 anni (la pena più alta decisa dal gup); Giacomo Oneto, 13 anni; Alexey Rozanov, 8 anni; Efisio Ruggeri 4 anni e 8 mesi più 50mila euro di multa; Giovanni Sofia, 6 anni e 20mila euro di multa; Nicola Terrizzi, 4 mesi e mille euro di multa.

La “Spice Express”, un’indagine dei carabinieri del Reparto operativo di Messina e della Compagnia di Barcellona durata mesi, è la storia di un’organizzazione che importava di tutto, anche dall’Olanda, ma soprattutto garantiva ai ragazzi la “spice X”, la droga sintetica pericolosissima che ti brucia letteralmente il cervello giorno dopo giorno. Erano in tanti a gestire il traffico che inondava di droga soprattutto Barcellona e Milazzo, ognuno con un ruolo preciso, ma a comandare in quel periodo era il 38enne barcellonese Filippo Genovese detto lo “Scozzese”, che poi è diventato collaboratore di giustizia e ha raccontato tutto.

Un gruppo dedito anche all’importazione da Campania, Calabria, Spagna, Lombardia, e poi alla detenzione e alla commercializzazione di stupefacenti, tra i quali il pericoloso cannabinoide sintetico noto come “spice”, e poi cocaina e marijuana. L’operazione fu portata a termine grazie alle rivelazioni oltre che di Genovese anche di Gabriele Abbas, un altro dei gestori del traffico. In tempi diversi sono poi diventati collaboratori di giustizia. L’organizzazione, operativa dal 2019, si serviva di una rete di spacciatori e fornitori, con ruoli ben definiti all’interno del gruppo. L’operazione ha svelato inoltre un gruppo armato e composto da oltre dieci persone, inclusi individui dediti all’uso di sostanze stupefacenti, aggravando ulteriormente le accuse. L’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Barcellona ha rappresentato un duro colpo per il narcotraffico, per una delle più pericolose organizzazioni degli ultimi anni.