Acquedolci, denunciato 44enne: sequestrate due piante e 40 grammi di marijuana

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno denunciato un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, nell’ambito dei controlli straordinari sul territorio volti a contrastare l’uso e lo spaccio di droga, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare con l’ausilio di un’unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (EN). Durante l’ispezione sono stati rinvenuti e sequestrati due vasi contenenti piante di marijuana e circa 40 grammi di sostanza già essiccata, occultata in modo accurato.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e sarà inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria; proseguono gli accertamenti a cura dei carabinieri.