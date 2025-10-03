Tragedia a Messina, la violoncellista Genziana D'Anna muore dopo un malore durante le prove al Vittorio Emanuele

Ha gettato tutti in un profondo sconforto la morte della violoncellista 63enne Genziana D'Anna, che ha avuto un malore ed è deceduta questa sera intorno alle 19,30 al Teatro Vittorio Emanuele, mentre insieme ai colleghi dell'Orchestra del Teatro era impegnata nelle prove della “Nona” di Beethoven, che è in programma domenica diretta dal maestro Matthias Fletzberger. Una sinfonia fino ad oggi mai eseguita al “Vittorio”.

Un autentico dramma che si è consumato davanti a tutti gli orchestrali, mentre la musicista si accasciava e i colleghi più vicini cercavano di sorreggerla. L'arrivo dell'ambulanza, i medici che si affannano nei tentativi di rianimarla, poi l'inevitabile corsa all'ospedale Piemonte.

Ma non c'è stato nulla da fare: la donna è spirata gettando nell'angoscia le colleghe e i colleghi che si erano recati in ospedale. La prova d'orchestra ieri sera è poi ovviamente saltata.

Genziana D'Anna, è descritta da tutti i colleghi come una donna dal tratto sempre gentile, di grande cultura e dalla grande capacità musicale, una professionista puntuale, seria e rigorosa nel vero senso della parola. Era tra l'altro insegnante di violoncello all'Istituto comprensivo “F. Petrarca” di Ganzirri.