San Filippo del Mela, il sistema Smart city per il monitoraggio del territorio e la gestione delle emergenze

Dalla Grande Mela alla Valle del Mela. Monitoraggio del territorio e gestione delle emergenze in tempo reale grazie allo Smart city (Smartme), sistema innovativo adottato dal Comune di San Filippo del Mela, presentato questa mattina nell'aula consiliare. Presenti il sindaco Gianni Pino, l'assessore Ferdinando Vento e l'ingegnere Angelo Zaia. A moderare la conferenza la giornalista Nadia Maio. "Si tratta di un passaggio epocale - ha detto il sindaco -. Siamo i primi in Italia e i secondi dopo New York ad adottare questo sistema. Grazie all'implementazione della tecnologia vogliamo migliorare la qualità della vita dei cittadini e del territorio".

A sostegno del nuovo strumento è intervenuto anche l'assessore Ferdinando Vento, il quale ha evidenziato l'importanza di garantire sicurezza all'interno del territorio. Il sistema, come ha poi spiegato l'ingegnere Zaia, riconosce le azioni illecite nel contesto dell'abbandono dei rifiuti pericolosi tra cui l'amianto, monitora la qualità dell'atmosfera e i possibili danneggiamenti dell'ambiente. Analizza il traffico veicolare. Si affianca alla videosorveglianza e fornisce l'intelligenza che consente di predire delle situazioni e attivare contromisure in tempo reale, tutelando la privacy. Uno strumento importante che indirizza le comunicazioni agli enti preposti (vigili del fuoco, polizia municipale, Comando dei carabinieri e organi specifici).