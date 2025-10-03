Messina, l'omicidio di Fondo Saccà: Gravagna ha confessato tutto ai familiari al telefono

Storie complicate di gravi disagi che risalgono nel tempo in un contesto che progetta invece di poterli superare. Storie minime, difficili, di cure continue, che portano a gesti improvvisi e irreparabili. Una partita a carte anche a notte fonda per combattere l’insonnia, un bicchiere di vino seduti attorno a un tavolo, il “gratta e vinci” come mania giornaliera e la poca pensione che evapora troppo presto, piccoli prestiti reciproci per sopravvivere, spesso restituiti con difficoltà e con un vecchio televisore preso in pegno.

È questo il contesto in cui è maturato l’omicidio del 73enne Mario Molinaro a Fondo Saccà nelle casette basse del progetto Capacity. Ed il quadro adesso è più chiaro dopo che il gip Eugenio Fiorentino ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per omicidio a carico del 62enne catanese Maurizio Salvatore Gravagna, convalidando il fermo disposto già a poche ore dal delitto dalla pm Giorgia Spiri, con gli elementi raccolti dagli investigatori della squadra Mobile. Secondo la ricostruzione messa a punto dagli inquirenti Gravagna, che è assistito dall’avvocato Antonio Centorrino, avrebbe ucciso Molinaro strangolandolo con un tubo da irrigazione, che ha avvolto per tre volte intorno al suo collo. Ma l’avvocato Centorrino è convinto che non è stato lui ad uccidere Molinaro, e lo afferma chiaramente: «alla luce degli elementi in mio possesso ed al netto delle risultanze investigative e di indagine ancora in corso e coperti da segreto istruttorio - dice -, il mio assistito non potrà, alla fine, che risultare completamente estraneo all’episodio omicidiario». C’è poi l’altro indagato dell’inchiesta, solo per favoreggiamento, il 76enne catanese Mario Orefice, che è assistito dall’avvocato Giovanni Calamoneri.

C’è poi un dato inedito che ci dice il gip. Ovvero che Gravagna ha confessato al telefono parlando con alcuni familiari “che aveva commesso un omicidio”, dicendo poi “era un mio amico, per cose mie”.

