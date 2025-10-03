Messina, l'Archivio di Stato avrà una nuova "casa" all’istituto don Bosco

L’Archivio di Stato troverà presto una nuova casa. E sarà a Messina. Il rischio, emerso nel corso della scorsa estate, che le migliaia di documenti storici provenienti dagli enti pubblici nel corso degli anni potessero essere traslocate a Catania è stato scongiurato.

«Ho raccolto le sollecitazioni del sindaco di Messina, Federico Basile, e dopo le verifiche effettuate posso confermare che il ministero della Cultura si è già attivato al fine di reperire una soluzione idonea per mantenere la sede dell’Archivio di Stato a Messina», è la rassicurazione che arriva senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia. Un trasferimento, temporaneo, probabilmente ci sarà, visto che entro la fine dell’anno scadrà il contratto di affitto dei locali dove si trova adesso, in via La Farina al numero 293 ad angolo con via Avellino.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale