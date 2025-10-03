Messina, è allarme pesca di frodo nel mare di Capo Peloro

Pescatori senza scrupoli utilizzano metodi di pesca illegali danneggiando l’ecosistema e depredando i fondali. È sempre più allarme pesca di frodo nel tratto di mare di Capo Peloro. Su segnalazione del diving Ecosfera, guidato da Domenico Majolino e Simona Ratti, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Messina ha recuperato un’enorme rete da circuizione alla quale erano impigliati numerosi esemplari di pesce e, persino, una tartaruga. Ecosfera, ma gli stessi pescatori di Torre Faro, avevano più volte lanciato l’allarme. Nei mesi scorsi erano stati fermati diversi pescherecci e il carico era stato sequestrato assieme alle reti. La Guardia Costiera, guidata dal comandante Pischedda, ha così avviato una complessa attività per arrivare alla rimozione della rete da pesca abbandonata sul fondale antistante l’area di Capo Peloro, ad una profondità di circa 20 metri. Sono state impegnate 3 unità navali e al recupero ha lavorato per pre personale specializzato del terzo Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera.

La rete, di oltre 200 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza, era adagiata su una preziosa prateria di poseidonia oceanica. Si tratta di un habitat protetto e fondamentale per la biodiversità marina.

L’intervento è stato pianificato con una preliminare valutazione dell’impatto ambientale, indispensabile per garantire che le operazioni si svolgessero senza arrecare danni all’ecosistema marino, alla flora e alla fauna locali. Soddisfatto il Comandante della Capitaneria di porto di Messina Luciano Pischedda. «I nostri subacquei hanno operato con molta calma e attenzione, dimostrando un elevato livello di professionalità».