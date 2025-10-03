Messina, addio a Ninì Germanà: politico di “vecchio stampo”

Ninì Germanà aveva fatto la gavetta: prima eletto nelle file della Dc al Consiglio comunale, poi assessore al Comune di Messina nella Giunta guidata dal sindaco Pino Merlino , in seguito eletto deputato (tra i più votati nella provincia di Messina) sempre nelle file dello Scudo crociato. In seguito, eletto alla Camera dei deputati nella file del Partito Repubblicano italiano, risultando il deputato più votato in Italia (superando per preferenze lo stesso Giovanni Spadolini). Molte le sue battaglie alla Regione, famosa quella per le cooperative giovanili, dove riuscì a creare “ex novo” 300 posti di lavoro solo in provincia di Messina. Ancora sua la battaglia a livello nazionale per i ricercatori universitari. Con Ninì Germanà scompare una figura di “politico di vecchio stampo”, quando la politica era un prendersi a cuore i bisogni dei cittadini. I funerali si svolgeranno domani, alle 12, nella chiesa dell’Annunziata, a Brolo.

Ninì Germanà ha rappresentato uno degli ultimi esempi della “vecchia politica”, nel senso buono del termine, sempre a stretto contatto tra la gente, per la gente. Sempre presente in prima fila appassionatamente in tutte le competizioni elettorali, anche in quelle del padre, l’on. Nino Germanà eletto per sei legislature all'Assemblea regionale siciliana nelle file della Democrazia cristiana e più volte assessore regionale.

---- Alla famiglia, alla moglie Lidia, al figlio Nino con Rossella e i figli, alla figlia Luisa con Carol e Gabriele, alle sorelle Annù e Marisa, al fratello Basilio con Marialuisa e a tutti i nipoti le più sentite condoglianze della Gazzetta del Sud.