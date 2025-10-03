Manifestazione a Messina: sciopero generale e corteo (1500 persone) in solidarietà con Gaza. I manifestanti incontrano il sindaco FOTO | VIDEO

A Messina manifestanti in strada stanno rispondendo all’appello della Cgil, che ha proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori, pubblici e privati, in segno di protesta dopo l’abbordaggio in acque internazionali della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. Il corteo cittadino è partito alle 9:30 da piazza Antonello, attraversando le vie principali del centro – Corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e via Garibaldi – per concludersi in piazza Unione Europea. In strada lavoratori, studenti e cittadini, uniti dalla richiesta di giustizia e solidarietà verso la popolazione di Gaza. I manifestanti, in via Garibaldi, hanno occupato la sede stradale sedendosi di fronte a Palazzo Zanca. Subito dopo l'ingresso al Comune dove sono saliti nel Salone delle Bandiere. In quell'istante qualche momento di tensione perché le forze dell'ordine hanno chiuso gli ingressi. I manifestanti chiedono la possibilità di tenere un'assemblea pubblica pacifica e parlare con l'Amministrazione comunale. A quel punto è stato il sindaco Federico Basile a lasciare il palazzo comunale e incontrare i manifestanti in piazza: "La vostra è stata una protesta legittima, nessuna preclusione da parte nostra. A Gaza siamo in presenza di un genocidio".