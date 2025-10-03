Incidente sulla SS 114 a Messina, scontro tra auto e autoarticolato: nessun ferito ma forti rallentamenti

Pomeriggio di disagi e traffico rallentato sulla Strada Statale 114 "Orientale Sicula", in direzione Messina, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura e un autoarticolato.

Il sinistro si è verificato in una zona già notoriamente trafficata. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si è verificato l'impatto tra il mezzo pesante e l'automobile.

Fortunatamente, l'incidente non ha provocato feriti tra i conducenti dei veicoli coinvolti, che hanno riportato solo danni materiali. Tuttavia, la posizione dei mezzi incidentati sulla carreggiata ha creato immediatamente pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Si registrano al momento code e significativi rallentamenti per gli automobilisti diretti verso il centro di Messina.