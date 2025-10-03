Il sindaco di Messina Federico Basile incontra i manifestanti: "Nessun atteggiamento ostativo da questa amministrazione"

Si è conclusa davanti a Palazzo Zanca la manifestazione pro Gaza svoltasi questa mattina a Messina. I manifestanti, partiti da piazza Antonello intorno alle 10, hanno raggiunto Piazza Unione Europea verso mezzogiorno. Alcuni momenti di tensione si sono registrati quando un gruppo è riuscito a entrare all’interno del Municipio, spingendo le forze dell’ordine a intervenire in assetto antisommossa, sebbene la protesta fosse priva di armi. Dal Salone delle Bandiere è stata esposta la bandiera palestinese, poi i manifestanti hanno lasciato la sede comunale.

Riuniti in piazza, hanno chiesto di poter tenere un’assemblea pubblica all’interno di Palazzo Zanca. A quel punto il sindaco Federico Basile è sceso direttamente in mezzo a loro, scegliendo di incontrare i cittadini davanti al Municipio. "La vostra è una protesta legittima, purché resti pacifica. Questa amministrazione non ha alcun atteggiamento ostativo, anzi cerchiamo di fare tutto il possibile per dare voce al genocidio di Gaza", ha dichiarato il primo cittadino.