Dopo anni di abbandono, sette piazze di Messina pronte per essere rimesse a nuovo

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso l’avvio dei lavori. È stata approvata nei giorni scorsi la determina a contrarre per la realizzazione delle opere del progetto “Messina Città Accessibile ed Inclusiva 2”. Dunque, i soldi sono stati appostati e messi a disposizione per poter prima passare alla progettazione e, poi, alla gara di appalto.

La cifra è di poco superiore a 1,6 milioni di euro e consentirà di intervenire su sette piazze della città che potranno essere rimesse a nuovo dopo, in molti casi, decenni di abbandono.

Un progetto che è stato presentato a marzo scorso e che ha visto già l’avvio del principale degli originari 9 interventi, quello di Torre Faro. Le opere sono partite da quasi due settimane e prevedono il rifacimento del fondo di tutta l’area vicina alla piazza della chiesa e quella dell’Angelo.

