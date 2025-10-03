Ambulanza elettrica senza “autista”: a Stromboli si riutilizza la motoape

Ormai da due settimane, l’ambulanza elettrica è tristemente ferma a Stromboli. Costretta a cedere il passo alla motoape pronta ad intervenire nei casi di necessità per il trasporto di pazienti fino all’elisuperficie dell’isola. Dallo scorso 18 settembre, ovvero da quando si è concluso il rapporto di collaborazione tra la Croce Rossa e l’Asp, con la presenza di proprio personale per guidare il mezzo, sull’isola si è tornati all’antico. Cioè ad inizio agosto, quando l’incidente occorso ad un giornalista fece accendere i riflettori portando a questa intesa dell’ultima ora di appena un mese. Ma è chiaro che su un’isola che vive disagi 365 giorni all’anno è inaudito che la sanità debba essere sempre in emergenza.

