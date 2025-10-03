Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / A Taormina «Una sciagurata operazione di potere contro la Cardiochirurgia pediatrica»

A Taormina «Una sciagurata operazione di potere contro la Cardiochirurgia pediatrica»

Il capogruppo M5S all’Ars, Antonio De Luca: «Il governo Schifani retrocede la struttura di Taormina piegandola a logiche che garantiscono un vantaggio immeritato a Palermo»

«Abbiamo detto no a questa rete ospedaliera perché la decisione del governo Schifani di creare a Palermo l’hub per la Cardiochirurgia pediatrica è un’assurdità, ingiustificata e vergognosa. È una scelta che calpesta i bambini e le loro famiglie e che dimostra l’arroganza e il menefreghismo di questo governo regionale». Lo denuncia Antonio De Luca, capogruppo M5S all’Ars, che con il collega Carlo Gilistro, in sede di votazione della rete ospedaliera, ha presentato una risoluzione per difendere la struttura di Taormina che - sulla base della nuova programmazione - viene scelta come Spoke, mentre Palermo diventa Hub. «In questa risoluzione – spiega il deputato messinese – ho chiesto che a Taormina venga garantita un’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica e non un'unità semplice come invece hanno deciso; che la struttura resti in capo all’Asp di Messina e non venga trasferita amministrativamente all’ospedale Papardo di Messina e soprattutto che mantenga la sua piena autonomia, senza essere resa dipendente né dal Papardo né da una rete che fa capo a Palermo. Sono punti chiari, concreti e indispensabili per salvaguardare l’eccellenza di Taormina».
