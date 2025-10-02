Rassegna stampa 02-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sui finanziamenti a Sud chiama Nord
La tragedia sul lavoro a Messina, c’è un indagato per la morte di Raimondo Mamone
Opere ferroviarie legate al Ponte sullo Stretto di Messina, il sindaco Basile ora alza i toni
Dal Comune di Messina all’Atm, i rapporti tesi tra Amministrazione e sindacati
IN PROVINCIA
Cardiochirurgia pediatrica, Taormina “succursale” di Palermo
Sant’Agata Militello, si velocizza l’iter per la ricostruzione del muro del lungomare crollato
Pace del Mela, la multinazionale Cargill verso la chiusura: la politica scende in campo a difesa dei livelli occupazionali
Taormina, contestate le nuove regole di conferimento dei rifiuti
