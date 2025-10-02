Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rassegna stampa 02-10-2025 edizione Messina

Rassegna stampa 02-10-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA
La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sui finanziamenti a Sud chiama Nord
La tragedia sul lavoro a Messina, c’è un indagato per la morte di Raimondo Mamone
Opere ferroviarie legate al Ponte sullo Stretto di Messina, il sindaco Basile ora alza i toni
Dal Comune di Messina all’Atm, i rapporti tesi tra Amministrazione e sindacati

IN PROVINCIA
Cardiochirurgia pediatrica, Taormina “succursale” di Palermo
Sant’Agata Militello, si velocizza l’iter per la ricostruzione del muro del lungomare crollato
Pace del Mela, la multinazionale Cargill verso la chiusura: la politica scende in campo a difesa dei livelli occupazionali
Taormina, contestate le nuove regole di conferimento dei rifiuti

Tag:

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province