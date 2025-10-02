Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Muore un camionista a bordo di un traghetto Caronte&Tourist tra Villa S. Giovanni e Messina: caos e ritardi per i pendolari

La nave Pietro Mondello era partita alla 6.40 dal porto calabrese. Probabile un malore la causa del decesso dell'autotrasportatore

di

Un camionista è morto questa mattina a bordo di una nave Caronte & Tourist durante la traversata dello Stretto di Messina. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava sulla “Pietro Mondello”, partita da Villa San Giovanni alle 6.40.

All’arrivo a Messina, intorno alle 7 , è intervenuta un’ambulanza, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per consentire i necessari adempimenti, la nave non è potuta ripartire come previsto alle 7.20 alla volta di Villa San Giovanni.

La corsa è stata quindi annullata, causando disagi ai pendolari proprio nell’ora di punta. Molti viaggiatori sono stati costretti ad attendere la nave successiva, con inevitabili ritardi nei collegamenti tra le due sponde dello Stretto

