Sedici anni dopo la tragica alluvione Giampilieri e Scaletta non dimenticano le vittime

«Ricordo il rumore della pioggia battente che aumentava sempre di più e poi di colpo la colata di fango venir giù come una furia, come un Apocalisse». Sono trascorsi 16 anni da quell’1 ottobre e Angelo Micali, uno degli abitanti più longevi della vallata di Giampilieri non è mai rientrato nella sua casa in via Puntale, fra le poche risparmiate dalla furia del fango ma ancora parzialmente interdetta.

Hanno perso la vita 37 persone, mentre sono stati centinaia gli sfollati dalle abitazioni distrutte dal fango, che impetuoso ha divorato ogni cosa. Da quel giorno niente è stato più come prima anche se la resilienza e il coraggio della gente del luogo è stato indispensabile per la rinascita.

La commemorazione delle vittime dell’alluvione di Giampilieri, Molino, Altolia, Briga e Scaletta non è una cerimonia formale, ma una preghiera corale elevata al cielo per le vittime di quella immane tragedia e anche per i tanti angeli del fango che nelle ore successive e per giorni, si sono spesi per lenire il dolore e lo smarrimento per quanto accaduto.

Ai piedi della Madonna delle Grazie nella chiesa matrice di Giampilieri superiore la comunità insieme al parroco don Andrea Di Paola, si è ritrovata. A dire dolore e speranza più di mille parole sono gli sguardi, che raccontano uno spirito di unità sorto come fiore nel deserto.