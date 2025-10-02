Sedici anni dopo la tragica alluvione Giampilieri e Scaletta non dimenticano le vittime

«Ricordo il rumore della pioggia battente che aumentava sempre di più e poi di colpo la colata di fango venir giù come una furia, come un Apocalisse». Sono trascorsi 16 anni da quell’1 ottobre e Angelo Micali, uno degli abitanti più longevi della vallata di Giampilieri non è mai rientrato nella sua casa in via Puntale, fra le poche risparmiate dalla furia del fango ma ancora parzialmente interdetta.
Hanno perso la vita 37 persone, mentre sono stati centinaia gli sfollati dalle abitazioni distrutte dal fango, che impetuoso ha divorato ogni cosa. Da quel giorno niente è stato più come prima anche se la resilienza e il coraggio della gente del luogo è stato indispensabile per la rinascita.
La commemorazione delle vittime dell’alluvione di Giampilieri, Molino, Altolia, Briga e Scaletta non è una cerimonia formale, ma una preghiera corale elevata al cielo per le vittime di quella immane tragedia e anche per i tanti angeli del fango che nelle ore successive e per giorni, si sono spesi per lenire il dolore e lo smarrimento per quanto accaduto.
Ai piedi della Madonna delle Grazie nella chiesa matrice di Giampilieri superiore la comunità insieme al parroco don Andrea Di Paola, si è ritrovata. A dire dolore e speranza più di mille parole sono gli sguardi, che raccontano uno spirito di unità sorto come fiore nel deserto.
Il sedicesimo anniversario della tragica alluvione del 1 ottobre 2009 che ha colpito Scaletta Zanclea, Giampilieri Superiore e altri centri della riviera jonica, è stato ricordato anche a Scaletta Zanclea con alcune iniziative promosse dall’Amministrazione comunale. Nel corso della ricorrenza divenuta ormai la “Giornata della memoria e del cordoglio” sono state previste visite e momenti di preghiera nelle aree maggiormente sfigurate dall’evento calamitoso dove si sono registrate perdite di vite umane travolte dalla furia delle acque dei torrenti Racinazzi e Divieto. Nel tardo pomeriggio nella chiesa Madonna del Carmelo di Scaletta Marina, in suffragio delle vittime ha avuto luogo una messa presieduta da monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare, con l’assistenza dei parroci Salvatore Orlando e Gianfranco Pistorino responsabile della locale parrocchia, alla quale hanno assistito familiari delle vittime, autorità, una rappresentanza dell’Associazione nazionale dei carabinieri oltre a numerose persone provenienti dai centri vicini. All’inizio del rito religioso il reverendo Pistorino ha dato lettura dei nominativi delle vittime dell’immane sciagura, rivolgendo un deferente pensiero a Santino Bellomo, a Ketty De Francesco, ad Alessandro Sturiale, a Carmelo Ricciardello e a Melina Cacciola, i cui corpi inghiottiti dall’onda assassina, non sono stati mai più ritrovati e non hanno potuto avere una degna sepoltura.
