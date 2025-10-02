Messina, De Luca e l'inchiesta sui contributi a Sud chiama Nord: «Siamo stati noi a consegnare la lettera»

Cateno De Luca, sindaco di Taormina e fondatore del partito Sud chiama Nord, replica in una nota diffusa ai media nel pomeriggio di ieri all’articolo da noi pubblicato sull’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Messina sui contributi versati a Sud chiama Nord nel corso degli ultimi anni da tutta una serie di soggetti, pubblici e privati. Tra loro, come abbiamo più volte scritto in passato ci sono politici, funzionari comunali, imprenditori, che hanno avuto in qualche modo rapporti prima e dopo il versamento con il partito da lui fondato.

«La Gazzetta del Sud - afferma De Luca -, scrive chiaramente che esisterebbe una ‘prassi consolidata’ secondo cui chi paga poi riceve un incarico, viene nominato in un posto di sottogoverno, ottiene un appalto o un subappalto nei Comuni di Messina o di Taormina. Questo è il teorema che hanno costruito: ‘paga e ti nomino’. È una frase gravissima e diffamatoria, oltre che totalmente falsa». De Luca chiarisce che ciò che il giornale definisce “prassi” è in realtà una previsione statutaria di Sud chiama Nord e di tutti gli altri partiti legittima e trasparente.

Sul presunto caso di “richiesta di denaro” citato nell’articolo, De Luca precisa: «Il riferimento ai famosi 2.000 euro per ‘velocizzare una pratica edilizia’ è frutto di una lettera anonima arrivata il 20 agosto 2025 al Comune di Taormina. In questa lettera si parlava proprio di quella cifra e siamo stati noi stessi a consegnarla alla Guardia di Finanza perché fossero avviate le verifiche. Questo dimostra il nostro atteggiamento di piena collaborazione con le autorità, esattamente l’opposto di ciò che si vuole insinuare».