Dalla Scala di Milano alla vocazione a Messina: Anna Rita Stracquadaini consacrata nell’Ordo Virginum

Gesù e la musica: due grandi passioni sbocciate presto nella vita di Anna Rita Stracquadaini, consacrata nell’Ordo Virginum dall’arcivescovo Giovanni Accolla nella Cattedrale di Messina. 47 anni, nota soprano e insegnante all’Istituto comprensivo Pascoli Crispi, ha iniziato a suonare il pianoforte piccolissima, con nonna Anna e suor Tarsilla delle Ancelle Riparatrici, per poi proseguire con padre Fosco Nicoletti fino all’ingresso, a 10 anni, in conservatorio. Attiva nella parrocchia di San Luca come corista prima e poi organista, a 17 anni si accosta al carisma di San Francesco e entra nella Gioventù francescana. Diplomatasi nel frattempo in canto vince un concorso alla Scala di Milano e lascia la città. “Finalmente si realizzava un sogno, avevo sempre sognato di cantare nei più bei teatri eppure, rientrando a casa la sera tardi, sentivo sempre un vuoto dentro”.

Nel 2015 un’amica le chiese di accompagnarla in Cattedrale per partecipare al rito di altre due consacrate messinesi nell’Ordo Virginum, Patrizia Catanese e Amalia Giglio: un piccolo semino che non germoglierà subito; Anna Rita si fidanza, si laurea in canto lirico, inizia l’insegnamento a scuola prima a Roma e poi alla Pascoli Crispi. E’ qui che ritrova la collega Catanese e quel semino finalmente inizia a dare frutto. Dopo una formazione iniziale durata due anni, il 2 luglio 2023 intraprende il cammino ufficiale insieme ad Angela Marino, consacrata lo scorso anno, seguita dal delegato arcivescovile fra Tonino Bono. Durante il rito in Cattedrale Anna Rita ha dedicato un pensiero speciale alla sua famiglia - nonna Anna, la sorella Carmen, mamma Maria, papà Vito - e al compianto padre Santino Bontempo che non hanno mai smesso di sostenerla. A gioire con lei le colleghe della Pascoli Crispi con la dirigente Giusy De Luca e i suoi adorati alunni, le amiche Croce Rossa e la comunità parrocchiale della Consolata Don Orione.