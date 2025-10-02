Trasporti sullo Stretto di Messina e nelle isole minori: Caronte & Tourist garantisce i servizi

In previsione dello sciopero generale di domani proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil e Unione Sindacati di Base in difesa della Flotilla, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e da e per le isole minori individuando navi e lavoratori comandati. Nelle ventiquattro ore di sciopero (dalle 00:00 alle 23:59) saranno in servizio nello Stretto due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni e una nave ogni due ore tra Tremestieri e Villa San Giovanni. Per le isole minori, saranno in servizio tre navi da e per le Eolie; due navi da e per le Egadi; una nave da e per Ustica; una nave da e per Pantelleria; una nave da e per le Pelagie.