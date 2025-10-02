Cardiochirurgia pediatrica, De Luca attacca: "Il centro di eccellenza di Taormina penalizzato per favorire quello di Palermo"

“Abbiamo detto no a questa rete ospedaliera perché la decisione del Governo Schifani di fare di Palermo l’hub per la cardiochirurgia pediatrica è un’assurdità, ingiustificata e vergognosa. È una scelta che calpesta i bambini e le loro famiglie e che dimostra, ancora una volta, l’arroganza e il menefreghismo di questo governo regionale”.

Lo denuncia con forza Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle che con il collega Gilistro, in sede di votazione della rete ospedaliera, ha presentato una risoluzione per difendere la struttura di Taormina che, sulla base di questa nuova programmazione verrebbe retrocessa a Spoke, mentre Palermo diventerebbe Hub. “In questa risoluzione – spiega il deputato pentastellato – ho chiesto che a Taormina venga garantita un’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia Pediatrica e non un'unità semplice come invece hanno deciso loro; che la struttura resti in capo all’ASP di Messina e non venga trasferita amministrativamente al Papardo; e soprattutto che mantenga la sua piena autonomia amministrativa, senza essere resa dipendente né dal Papardo né da una rete che fa capo a Palermo. Sono punti chiari, concreti e indispensabili per salvaguardare l’eccellenza di Taormina”.