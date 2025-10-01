Via vai di gente in casa anche se era ai domiciliari: 20enne di Sant'Agata di Militello finisce in carcere

Un ventenne, già arrestato nei mesi scorsi per traffico di droga e posto agli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere dopo ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.
Il giovane, durante la misura domiciliare, avrebbe più volte accolto in casa persone non autorizzate, in palese violazione delle disposizioni del G.I.P. di Patti. Le irregolarità, documentate dagli agenti del Commissariato di Sant’Agata di Militello nel corso dei controlli disposti dal Questore di Messina, sono state segnalate alla Procura di Patti.
Su richiesta del procuratore Angelo Vittorio Cavallo, il G.I.P. ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando il trasferimento del ventenne nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Caricamento commenti
Commenta la notizia