Taormina, De Luca firma due nuove ordinanze di conferimento dei rifiuti

Nuove ordinanze in materia di rifiuti a Taormina. Ieri il sindaco Cateno De Luca ha firmato due provvedimenti che introducono novità per gli utenti su orari e modalità di conferimento. Il termine per tutte le utenze di provvedere al ritiro dei nuovi mastelli e carrellati per la raccolta differenziata porta a porta è stato prorogato al 31 ottobre e dunque la sanzione da 500 euro al giorno per chi non si adeguerà scatterà non da oggi ma dall’1 novembre. Da oggi tutte le utenze dell’asse commerciale Porta Messina-Porta Catania che hanno già ritirato il nuovo kit, sia domestiche che non domestiche, possono esporre i contenitori da mezzanotte all’una e per quelle domestiche è stata introdotta la possibilità di conferire dalle 21 alle 23 in quattro postazioni mobili in piazza S. Domenico De Guzman, via Fazzello, via Teatrino Romano (accanto chiesa Santa Caterina) e via Roma (ingresso laterale villa comunale), dove sosteranno i mezzi di raccolta di Asm; nelle altre vie limitrofe dell’asse commerciale l’orario è dalle 23 all’1 (utenze domestiche) e da mezzanotte all’1 (utenze non domestiche). In tutto il resto del territorio comunale, frazioni comprese, tutte le utenze possono conferire i rifiuti dalle 21 alle 4. I mastelli e i carrellati devono essere ritirati entro le 9.

