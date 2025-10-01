Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Taormina, contestate le nuove regole di conferimento dei rifiuti

Taormina, contestate le nuove regole di conferimento dei rifiuti

Il Comitato" Diritto al sonno” attende risposte dal sindaco De Luca da un mese e mezzo. «L’ultima ordinanza non da risposte, anzi peggiora la fascia di conferimento in inverno»

«Dopo mesi di promesse mancate e ordinanze sempre più penalizzanti, la pazienza dei residenti è finita: non ci lasceremo ridurre al silenzio né trattare come ostaggi. La salute, la dignità e la vita quotidiana di chi abita il centro storico valgono più della propaganda politica di chi governa». Arrivano contestazioni dai residenti del centro storico di Taormina dopo le modifiche ad orari e modalità di conferimento dei rifiuti decise dal sindaco Cateno De Luca. A criticare l’ultima ordinanza è in particolare il Comitato “Diritto al sonno”, che dall’11 agosto chiede un orario di conferimento più “umano” per le utenze domestiche del centro storico, esteso alle 7 tutto l’anno così da non costringere i residenti a interrompere il sonno in piena notte.
