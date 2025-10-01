Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Servizio idrico a Messina: verso la nuova gara, ma il sindaco Basile guida la “rivolta”

Servizio idrico a Messina: verso la nuova gara, ma il sindaco Basile guida la “rivolta”

La commissaria ha fatto suoi i “suggerimenti” di quattro soggetti privati che avrebbero già manifestato il loro interesse. Ma il primo cittadino di Messina non ci sta: «Chiedo un incontro con Schifani»

Chi gestirà e come il servizio idrico a Messina e provincia? Il quesito rimane aperto, così come rimane aperta una partita che, oggi, è prima di tutto politica, ma i cui riflessi, presto o tardi, potrebbero arrivare fin nelle bollette di ogni cittadino. Non c’è ancora – non c’è mai stata – intesa tra i sindaci su quale sia la strada migliore da intraprendere, per questo ad inizio 2023 la Regione ha nominato una commissaria, Rosaria Barresi. Ma in oltre due anni nulla è cambiato, la gara per individuare un socio privato nella società mista (Messinacque Spa), la soluzione alla fine indicata, è andata più volte deserta. E la novità, ribadita nell’ultima riunione che si è tenuta lunedì pomeriggio dalla stessa Barresi, che ha presentato una dettagliata relazione con tanto di cronoprogramma sui prossimi passi, è che si procederà con una nuova gara.
