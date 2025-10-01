Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sant'Agata Militello, si velocizza l’iter per la ricostruzione del muro del lungomare crollato

Sant'Agata Militello, si velocizza l’iter per la ricostruzione del muro del lungomare crollato

L’intervento, di cui si discute da anni e già finanziato con 12.250.000 euro del Fondo Sviluppo e Coesione, consentirà di recuperare il tratto est del litorale santagatese

Non è necessaria la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di ricostruzione del muro di sostegno tra il vallone Posta e la villa Falcone e Borsellino sul lungomare di Sant’Agata Militello. L’attesa pronuncia è giunta dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana che, non rilevando potenziali impatti ambientali significativi e negativi secondo quanto disciplinato dal Testo Unico Ambientale, ha espresso parere positivo all’istanza presentata dalla struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, stazione appaltante dell’opera.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province