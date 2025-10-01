Sant'Agata Militello, si velocizza l’iter per la ricostruzione del muro del lungomare crollato

Non è necessaria la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di ricostruzione del muro di sostegno tra il vallone Posta e la villa Falcone e Borsellino sul lungomare di Sant’Agata Militello. L’attesa pronuncia è giunta dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana che, non rilevando potenziali impatti ambientali significativi e negativi secondo quanto disciplinato dal Testo Unico Ambientale, ha espresso parere positivo all’istanza presentata dalla struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, stazione appaltante dell’opera.

